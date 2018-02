Provincie geeft Brabants trekpaard duwtje in rug 28 februari 2018

02u31 0

De provincie geeft aan 15 projecten in verschillende steden en gemeenten in totaal 11.670 euro subsidies voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ook Vilvoorde met zijn bekende jaarmarkt viel in de prijzen. Schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a) ontving de subsidie voor de publieksactiviteiten van de Vilvoordse cultuurdienst tijdens de jaarmarkt uit handen van Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsontwikkeling en Europa. Ook het comité dat de Sint-Genovaprocessie in Steenhuffel organiseert en de koetsentocht in Humbeek van vzw Den Brabander mogen op een steun rekenen. De provincie werpt zich op als motor voor de herwaardering van het trekpaard. Ze wil het ras een nieuwe toekomst geven. "Hiervoor moeten we een stevig draagvlak hebben en nog versterken bij het grote publiek. Publieksactiviteiten en vormingen zijn hiervoor een ideale gelegenheid. Daarom steunen we ze met subsidies", aldus nog Swinnen. (DBS)