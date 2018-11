Projectsubsidies voor Museum voor Oudere Technieken DBS

Grimbergen Het Museum voor Oudere Technieken (MOT) uit Grimbergen krijgt twee projectsubsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Een documentaire en demonstratie ‘Pompboren’ over de vervaardiging van een houten waterpomp is goed voor een subsidie van 2.393,30 euro. De documentaire ‘Bouw zelf je bakoven’ ontvangt dan weer 3.192,33 euro. De provincie Vlaams-Brabant gaf in totaal 67.150 euro aan acht erfgoedprojecten.