Premier geeft Christa duwtje in de rug voor sponsortocht 30 mei 2018

02u53 0 Grimbergen Christa Vanden Wyngaerd heeft zondag ten voordele van de vzw Eigen Thuis de 20 kilometer van Brussel tot een goed einde gebracht met haar zitfiets. Vooraf aan de start kreeg ze een duwtje in de rug door de aanmoedigingen van niemand minder dan premier Charles Michel. Ze werd begeleid door haar zus Ann en haar collega's die de afstand liepen.

Christa kreeg op haar 39ste een hersenbloeding en woont bij vzw Eigen Thuis, een centrum voor mensen met een zware beperking. De infrastructuur heeft echter zijn beste tijd gehad. Christa liet zich voor haar exploot dan ook sponsoren om geld in het laatje te brengen voor een nieuwbouw. "Vooral de sfeer tussen de mensen en het enthousiasme was super", zegt ze.





Zus Ann had vorig jaar nog de 'Trail van de Mont Blanc' gelopen voor Eigen Thuis. "Het was daardoor dat Christa gemotiveerd raakte om na een heupoperatie zichzelf terug in gang te zetten en te trainen op de hometrainer. Vandaar kwam het idee om zelf een actie op te zetten".





In het centrum hopen ze intussen dat er dit jaar nog een definitieve beslissing genomen wordt rond de bouwplannen. "We voorzien een nieuwbouw op de huidige site waar nu zich de speeltuin bevindt", zegt directrice Katty Stas over de plannen. Momenteel verblijven er een 30-tal vaste residenten in Eigen Thuis en er wordt ook dagondersteuning voorzien.





Het opgehaalde bedrag zal bekend gemaakt worden tijdens de jaarlijkse 'Karrekeskermis' van Eigen Thuis op 17 juni. Een steentje bijdragen kan nog tot dan. (DBS)