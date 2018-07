Politiehelikopter ontdekt 'vuurtje stook' 20 juli 2018

De helikopter van de Federale Politie heeft gisteravond een mogelijk gevaarlijke situatie kunnen voorkomen. Ze vlogen over een weide toen ze een rookpluim opmerkten. De lokale politie werd verwittigd en door de helikopter ter plaatse geleid. Daar bleek dat een man zijn snoeiafval aan het verbranden was. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. Hoewel hij zijn vuurtje ver van enige bewoning had aangestoken, kreeg hij toch een uitbrander gezien de uitzonderlijke droogte en het bijhorende brandgevaar. De 'luchtsteun' zorgde wel voor heel wat ongeruste reacties op sociale media. Vele inwoners dachten dat er alweer een klopjacht op inbrekers op til was. (DBS)