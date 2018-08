Politie vat twee inbrekers 22 augustus 2018

De politie van Grimbergen heeft maandagnacht twee inbrekers gevat. Een anonieme wagen zag twee verdachte voertuigen de gemeente binnenrijden langs de Hellebeekstraat. De politie volgde beide wagens discreet tot in Humbeek-Sas. Toen wat later het inbraakalarm van de hoofdzetel van Krëfel in Humbeek luidde, greep de politie in. Eén verdachte probeerde het op een lopen te zetten, maar kon al snel gevat worden. Een tweede verdachte scheerde weg met zijn voertuig en kon uiteindelijk op de A12 onderschept worden. (RDK)