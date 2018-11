Politie betrapt zeven fietsers zonder licht DBS

24 november 2018

14u43 0 Grimbergen De politie van Grimbergen controleerde woensdag in het kader van de provinciale zichtbaarheidsactie ‘Fietslicht aan en gaan’ fietsers in de Voordestraat in Humbeek.

Van de 78 gecontroleerde fietsen bleken er zeven met kapotte of ontbrekende lichten rond te rijden. Er zal een schrijven gericht worden aan de ouders om de gebreken te melden en aan te manen om de verlichting te herstellen. Aan een tiental anderen werd aangeleerd hoe ze het knopje of dynamo moet bedienen om hun licht aan te zetten. De komende dagen zullen er nog dergelijke controles uitgevoerd worden in de hoop dat de jongeren ‘het licht zien’ en zich zichtbaar in het verkeer begeven.