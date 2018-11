Poëtische en muzikale vertelling over WOI DBS

27 november 2018

10u17 0 Grimbergen De gemeente Londerzeel organiseert op vrijdag 30 november om 19.30 uur als afsluiter van het werkjaar ‘WOI’ een poëtische en muzikale vertelling over de Groote Oorlog.

Kunstcollectief Stuifmeel (gedichten en dagboekfragmenten), Silhouettes (a capella), Sound of Seven (zang en instrumentale fragmenten), Fran & Bart (zang) en Freek Van den Broeck (zang) brengen het geheel in een regie van Miel De Cock. De vertelling bestaat uit twee delen: Van 1914 in Luik tot 1918 aan de IJzer wordt het relaas gebracht van de gesneuvelde soldaten van Londerzeel. Daarna volgt het verhaal van jongemannen die enthousiast vertrokken, maar opgeofferd werden aan de leugen dat oorlog voor vrede kan zorgen.

Afspraak in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel Sint-Jozef. Toegangskaarten kosten 7 euro en kunnen ter plaatse worden aangekocht of in voorverkoop bij de Cultuurdienst (Mechelsestraat 55) of bib Londerzeel (Molenstraat 5).