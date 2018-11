Platina bruiloft voor Valère en Irene WHW

20 november 2018

16u48 0 Grimbergen Valère De Waen en Irene Delmelle hebben afgelopen weekend bij hun thuis in Grimbergen hun platina bruiloft gevierd.

De twee tortelfuifjes trouwden 70 jaar geleden, op 13 november 1948, in Poulseur.. Ze hebben twee zonen en zijn ook zeer trots op hun vijf kleinkinderen. Bovendien zijn ze de trotse overgrootouders van maar liefst 6 achterkleinkinderen. Valere was jarenlang werkzaam bij de RTT. Zijn vrouw was medisch secretaresse bij de UCL Brussel. We wensen de twee tortelduifjes nog vele jaren samen toe!