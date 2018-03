Plantgoeddag in Den Diepen Boomgaard 30 maart 2018

Op zaterdag 21 april vindt de jaarlijkse plantgoeddag plaats op het sfeerrijke erf van Den Diepen Boomgaard (Rijkenhoekstraat 80, Grimbergen). Je vindt er een grote diversiteit aan bio-plantgoed voor in je tuin of voor in de plantenbakken op het terras. Wie zin heeft om wat te blijven plakken en inspiratie op te doen: er worden bio-hapjes uit de nieuwe keuken geserveerd en bio-drankjes geproefd. Er loopt ook een demo composteren en ook een workshop wilde bloemen en kruiden herkennen staat op het programma, inclusief rondleiding in de 2 hectare grote groententuin. Ook de zelfoogsters bemannen een infostand en staan klaar voor advies. Voor de kinderen is er animatie voorzien. (DBS)