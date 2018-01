Pierebad (even) dicht door personeelstekort 19 januari 2018

Het gemeentelijk zwembad Pierebad bleef donderdag voor de tweede dag op rij dicht in de voormiddag. Er was personeelstekort door te veel ziektegevallen. Door de examenperiode bleek het ook onmogelijk om voldoende vervangers te vinden in de vaste 'poule' van jobstudenten waar de gemeente normaal een beroep op doet. De scholen werden verwittigd. Vanaf de middag was het zwembad wel voldoende bemand en gingen de deuren gewoon open. Volgens sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld) zou de impact beperkt blijven tot deze twee dagen, 'tenzij de griepepidemie verder toeslaat'. Vorige week bleef het Pierebad ook al verschillende dagen dicht door een defect aan de chloorinstallatie. (DBS)