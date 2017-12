Philip Roosen (N-VA) is kandidaat-burgemeester 02u26 0 Grimbergen Philip Roosen trekt in oktober 2018 de N-VA-lijst en toont zich ambitieus. Hoewel de partij momenteel nog in de oppositie zit, gaat hij naar eigen zeggen resoluut voor de burgemeesterssjerp.

Philip Roosen is professor aan de universiteit van Gent en doctor in de kinesitherapie en motorische revalidatie. Hij is al vier jaar voorzitter van de lokale N-VA-afdeling en gemeenteraadslid in Grimbergen. Verder is hij secretaris van het arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde, lid van de partijraad en het comité van toezicht van N-VA nationaal.





N-VA heeft naar eigen zeggen een ambitieus plan voor Grimbergen met de nodige aandacht voor alle deelgemeenten. Mét Roosen aan het roer dus. "Ik wil als burgemeester de rol van inspirator en regisseur opnemen en dit vanuit een groot gevoel van vertrouwen", aldus Roosen. "Van nature uit ben ik een bruggenbouwer die mensen inspireert om ideeën te ontwikkelen. Grimbergen mist momenteel een sterke leidersfiguur die de ruggengraat vormt in het beleid en die keuzes kan maken. Een figuur die de meerderheid bij elkaar kan houden en die ook maximaal kan laten renderen. Ik ben ervan overtuigd dat ik die rol kan opnemen." (DBS)