Pater veroordeeld voor aanranding van 15-jarige Wouter Hertogs

15 november 2018

13u32 0 Grimbergen Een 39-jarige pater van de abdij in Grimbergen is veroordeeld tot vijftien maanden cel, deels met uitstel, voor seksuele handelingen met een 15-jarige jongen. Die had hij online leren kennen. “De eerste seksuele ervaring van de jongen werd vervaagd tot iets vunzigs op de achterbank van een auto”, aldus de rechter.

Op 27 april van vorig jaar had de man seksuele betrekkingen met een 15-jarige jongen die hij op een datingsite voor homo’s had leren kennen. M. haalde de tiener op aan zijn school en nam hem mee naar een parking in het Vilvoordse. Op de achterbank van zijn wagen streelde en kuste hij het slachtoffer. Uiteindelijk werden nog verschillende seksuele handelingen verricht, waarna het slachtoffer teruggebracht werd naar zijn school. De bal ging aan het rollen toen de 15-jarige jongen, naar eigen zeggen overdonderd door wat er gebeurd was, daags nadien het verhaal vertelde aan een leerkracht.

Excuses

Voor de rechter haalde de pater aan dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was. De rechter geloofde daar geen snars van. “Het slachtoffer is overduidelijk minderjarig. Dit heeft hij ook letterlijk gezegd in het bewuste chatgesprek. Hij was 15 en wilde seksuele ervaringen opdoen, omdat hij net een eerste liefje had”, aldus de rechter. “De beklaagde heeft deze eerste seksuele ervaring doen vervagen in een vunzige beleving op de achterbank van zijn wagen. Zo’n eerste ervaring komt nooit meer terug en daar is de beklaagde verantwoordelijk voor. Hij had de jongen tegen zichzelf moeten beschermen.”

Geen geweld

De rechter oordeelde wel dat er geen sprake was van een aanranding met geweld, waarvoor hij wel vervolgd werd. “Het is duidelijk dat de aanranding van de eerbaarheid heeft plaatsgevonden. De beklaagde had moeten weten dat dit voor een 15-jarige niet de juiste manier was om seksuele ervaringen te beleven. Hij heeft zijn seksuele integriteit geschonden, maar deed dit zonder geweld of dwang te gebruiken. Het slachtoffer wist op voorhand wat de handelingen inhielden en heeft zelfs geholpen om de broek van de beklaagde te openen.”

Kinderporno

Ook voor het bezit van kinderporno werd de pater veroordeeld. Op zijn computers in de abdij waar hij werkte, werden ook foto’s met minderjarigen gevonden. “De namen van de websites waarop hij foto’s downloadde toonden duidelijk aan dat het om minderjarigen ging”, aldus de rechter.

Voor de pater zelf heeft de veroordeling een groot persoonlijk gevolg. Hij werd niet alleen op non-actief gezet door de norbertijnerorde, hij werd ook -naar eigen zeggen- ‘verbannen naar zee’. Hij verklaarde bij de behandeling van zijn zaak dat hij zou uittreden bij een veroordeling. Indien het hof van beroep de straf bevestigt, zal hij dus een andere ‘bestemming’ moeten zoeken.