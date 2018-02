Pastoor Johan schudt paus Fransiscus de hand 20 februari 2018

02u27 0 Grimbergen Pastoor Johan Goossens van de Norbertijnerabdij in Grimbergen heeft afgelopen weekend de hand geschud van paus Fransiscus in het Vaticaan in Rome. "Een blij weerzien", lacht Goossens. Het was dan ook niet de eerste ontmoeting tussen de twee.

"Ik heb nu al vier keer de eer gehad om paus Fransiscus de hand te drukken. Een babbel zat er niet in en hij herkende mij ook niet ofzo. Daarvoor ziet de paus iets te veel mensen passeren (lacht). Maar het blijft altijd een grote eer om zo'n bijzondere figuur te ontmoeten, zelfs al is het niet meer zoals de eerste keer." Goossens was er in het kader van ProPetri Sede, een verbond dat de paus helpt om geld in te zamelen voor goede werken. "Het was eigenlijk een bedevaart in Rome met uiteraard een aantal 'christelijke' bezoeken en ook een stukje geschiedenis op het menu. Daarnaast mochten we ook mee voorgaan in de viering op Aswoensdag in een volle Sint-Pietersbasiliek. Ook dat was best indrukwekkend." (DBS)