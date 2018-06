Oven aan Oyenbrugmolen bakt ze weer 21 juni 2018

02u33 0 Grimbergen De eeuwenoude bakoven aan de Oyenbrugmolen is opnieuw klaar voor gebruik. De oven werd in de voorbije maanden helemaal heropgebouwd, en zal door vrijwilligers gebruikt worden om onder meer ambachtelijk brood te bakken.

De heropbouw van de bakoven was mogelijk dankzij steun van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, en provinciale subsidies in het kader van de 360°-erfgoedprojecten. Met deze subsidies wil Vlaams-Brabant de restauratie van niet-beschermd klein, bouwkundig erfgoed en het omliggende landschap dat er onlosmakelijke mee verbonden is, een duwtje in de rug geven. Zo ook dus voor de bakoven aan de Oyenbrugmolen in Grimbergen. Voor de eigenaars was het al lang een droom om de bakoven opnieuw in gebruik te kunnen nemen.





Nu de heropbouw afgerond is, kan een bakgroep - een groep gemotiveerde vrijwilligers - er regelmatig op ambachtelijke wijze verse broden, ovenkoeken en taarten bakken. De heropbouw is bovendien een belangrijke stap in de realisatie van het 'Maalvaardig restauratieproject' van de hele site, met de watermolen en het omgevende landschap. De bakoven, in synergie met de omliggende natuur, is ook een deelproject dat past in het 'Beheersplan van de Oostelijke Maalbeekvallei', ten oosten van Grimbergen.





