Ouders bedanken redders die Liz van verdrinkingsdood redden: “Zonder hen was het slechter afgelopen” 2-jarig meisje week nadat ze gereanimeerd moest worden zo goed als volledig hersteld Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

22 maart 2019

17u16 0 Grimbergen Een week nadat de 2-jarige Liz uit Jette bijna verdronk in het Pierebad in Strombeek-Bever hebben de ouders van het meisje de twee redders die hun dochter van de verdrinkingsdood redden uitvoerig bedankt. Ze kregen vrijdag een doos pralines en tal van bedankingswoordjes. Met het meisje gaat het – mede dankzij het snelle ingrijpen van de redders en de verzorging in het ziekenhuis – al een pak beter.

Ze huppelt ondertussen alweer vrolijk rond en is opnieuw zo speels als een 2-jarige hoort te zijn. Niets wijst er nog op dat Liz uit Jette vorige week zaterdag ei zo na verdronken was in het Pierebad in Strombeek-Bever. Ze was samen met haar ouders en haar 7-jarige broer aan het zwemmen in het zwembad toen het plots mis liep. “Nadat ze al ettelijke keren van de glijbaan gegleden was, liet Liz weten dat ze wat moe was, waarop we besloten om even met het hele gezin in het plonsbadje te spelen”, blikt mama Lotte nog even terug naar die bewuste zaterdag. “Omdat haar broertje het al snel beu was, wilde hij me in een ander gedeelte van het zwembad tonen wat hij allemaal in de zwemlessen op school geleerd had. Wat we evenwel niet wisten, was dat Liz ons gevolgd was. Mijn man dacht dat ik het wel doorhad en ruimde al onze spulletjes in het plonsbadje op. Seconden later zag ik mijn dochter aan de rand van het zwembad liggen terwijl een redder zich over haar ontfermde.”

Water in longen

Het meisje was op een nog onduidelijke wijze in het zwembad gesukkeld. De 24-jarige Yorick Woutermaertens, die amper anderhalve maand als redder in het Pierebad aan de slag is en op het moment van het voorval gewoon als klant in het zwembad was, haalde Liz uit het water. “Mijn collega Aki startte meteen met de reanimatie”, vertelt Yorick. “Ik haalde de zuurstofkoffer en stond mijn collega bij.” De hulpdiensten werden opgetrommeld en Liz werd naar het ziekenhuis gebracht. “Dankzij de goede zorgen in het ziekenhuis mocht ze maandagavond alweer naar huis”, aldus nog Lotte. “Ze had een kleine hoeveelheid water in de longen gekregen. We moeten haar nog antibiotica geven om te vermijden dat het zwembadwater dat in haar longen terechtkwam tot infecties zou leiden.”

Vrijdagmiddag trokken de ouders van Liz terug naar het Pierebad om de redders uitvoerig te bedanken. Aki kon er evenwel niet bij zijn, maar Yorick nam de doos pralines in ontvangst. “Dit is het minste wat we konden doen”, liet mama Lotte weten. “Ze hebben het leven van onze dochter gered. Nadien verschenen er op (sociale) media verschillende berichten dat de redders niet goed opgelet zouden hebben en dat Liz daardoor in het water sukkelde. Maar dat is volstrekt onwaar. Er werd wel degelijk gepast ingegrepen. Had dat niet het geval geweest, dan was het misschien slechter afgelopen.”

Yorick was zichtbaar aangedaan van de bedanking van de ouders. “Uiteraard doet dit bijzonder veel deugd”, klonk het. “Het is mooi dat de ouders beseffen dat we het leven van hun dochter gered hebben. Niet alleen zij, maar ook wij moesten na de interventie even bekomen. Dat ze nu dan ook aan ons denken, zal ik niet gauw vergeten.”