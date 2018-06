Oude bib nu ook al klaslokaal BASISSCHOOL 'T MIERKEN BARST (OPNIEUW) UIT ZIJN VOEGEN DIMITRI BERLANGER

09 juni 2018

02u49 0 Grimbergen Basisschool 't Mierken palmt vanaf volgend schooljaar de oude openbare bibliotheek in. Het college heeft beslist om er minstens één extra klaslokaal in onder te brengen. Nog maar drie jaar geleden werd er een nieuwbouw ingehuldigd, maar die blijkt dus nu al niet meer te volstaan.

De leerlingen van basisschool 't Mierken zitten volgend schooljaar letterlijk met het hoofd tussen de boeken. Niet alleen komt er een klaslokaal in de oude bib, het arsenaal boeken van de schoolbib zal ook nog eens per leeftijdscategorie verdeeld worden over de overige klaslokalen. "We hebben bijkomende capaciteit nodig en die vinden we in het oud-gemeentehuis, waar onze schoolbib nu al huist. Het gebouw wordt al sinds 2001 niet meer gebruikt als openbare bib", vertelt schepen van Onderwijs Patrick Vertongen (CD&V). "Door de dubbele structuur in zowel kleuter als lager onderwijs - voor elk leerjaar twee klassen - hebben we nood aan extra ruimte. Het is voorlopig de enige oplossing. De bovenverdieping van het oud-gemeentehuis, waar nu enkele verenigingen en het oudercomité huizen, voldoet niet aan de stabiliteitsnormen."





Volgens Vertongen zullen de boeken ook nog af en toe vernieuwd worden. "Op langere termijn zoeken we naar een andere oplossing. Als de kinderen gaan zwemmen in Strombeek-Bever kunnen ze nadien eventueel ook naar de hoofdbibliotheek."





Nieuwbouw pas geopend

Het plaatsgebrek is opmerkelijk, gezien er in 2015 nog maar pas een nieuwbouw werd gerealiseerd voor 't Mierken. Het leerlingenaantal bleef sindsdien toenemen. Zelfs het dorpspleintje voor het gemeentehuis wordt intussen al ingepalmd als speelplaats. Ook de Molenstraat doet twee keer per dag dienst als 'speelstraat'.





"We konden toen niet weten dat het leerlingenaantal zo explosief zou toenemen", vervolgt Vertongen. "Deze maatregel is wel een tussenoplossing. Er lopen onderhandelingen voor de aankoop van een aangrenzend perceel in de Gemeentehuisstraat met het oog op een nieuwe uitbreiding."





Maar die lijken niet meteen op te schieten. "Het heeft inderdaad wat voeten in de aarde. De vraagprijs is hoger dan de schattingsprijs, maar we hebben het geld wel degelijk voorzien. Hopelijk komt er schot in de zaak en kunnen we snel werk maken van een oplossing op lange termijn."





Aanpassingswerken

Volgens Vertongen vallen de aanpassingswerken in de oude bibliotheek mee. "De ramen moeten vervangen worden, een muur uitgebroken en wat elektriciteitswerken uitgevoerd. Verder komen er ook nog extra sanitaire voorzieningen en nieuwe vloerbedekking. We stellen alles in het werk om de kinderen op 1 september een mooi klaslokaal aan te bieden."