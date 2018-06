Oud-schepen Van Godtsenhoven stapt uit politiek 19 juni 2018

Marc Van Godtsenhoven (Groen) verdwijnt van het politieke toneel. Hij zit sinds 1983 in de gemeenteraad en was van van 1995 tot 2000 en van 2012 tot 2016 schepen van Cultuur. Normaal zou Van Godtsenhoven de Grimbergse lijst van Groen in oktober duwen, maar hij komt nu terug op die beslissing. "Na rijp beraad heb ik beslist dat het mooi geweest is. Ik steun de lijst nog en blijf ook werkzaam in de partij." Huidig OCMW-raadslid Marnix Snauwaert zal nu de lijst duwen. (DBS)