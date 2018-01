Oud-leden KSC Bezem Brussel organiseren tweede quiz 02u28 0 Foto Stefan Van De Weyer

De oud-leden van studentenclub KSC Bezem Brussel organiseerden onlangs hun tweede quiz in zaal Zevensterre in Beigem. Quizmaster Stijn De Leener uit Strombeek-Bever was uitermate tevreden over de opkomst. KSC Bezem Brussel zoekt trouwens nog steeds nieuwe leden. Ben je uit het Brusselse en studeer je in Leuven, dan ben je vanaf februari elke maandagavond vanaf 21 uur welkom in Café De Revue op de Oude Markt in Leuven.





(SVDL)