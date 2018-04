Opnieuw tweerichtingsverkeer in Prinsenstraat 04 april 2018

02u30 0

Nu de Brusselsesteenweg opnieuw open is, is ook de verkeerssituatie in de dorpskern opnieuw zoals vroeger.





De tijdelijke signalisatie in de Prinsenstraat werd verwijderd en het verkeer kan opnieuw langs twee kanten de straat inrijden. De blokkade van de Prinsenstraat zorgde eind vorig jaar voor de nodige commotie. De maatregel diende om te voorkomen dat er sluipverkeer door het centrum en langs de scholen zou rijden maar stuitte op heel wat weerstand van de bewoners. Een actiecomité verzamelde meer dan 500 handtekeningen. (DBS)