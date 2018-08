Opnieuw drankperimeter rond Palmfuif 24 augustus 2018

02u41 0 Grimbergen Ook dit jaar wordt opnieuw een drankperimeter van een kilometer rondom de Palmfuif ingevoerd.

Daarin is het verboden is om alcoholhoudende dranken te gebruiken. "Met de maatregel wil de gemeente de fuifgangers dit weekend aansporen om op een veilige en gezonde manier te genieten en de overlast voor de buren tot een minimum te beperken", zegt jeugdschepen Kirsten Hoefs (CD&V). "In de buurt van grote festiviteiten worden er immers al te vaak lege verpakkingen en alcoholhoudende dranken gevonden. Ook na de evenementen zijn er jongeren die in groepjes in de buurt blijven rondhangen en die bij het nuttigen van (veel) alcohol zorgen voor overlast."





Het bezit van geopende flessen, verpakkingen of bussen die alcoholhoudende dranken bevatten, wordt gelijkgesteld met het gebruik ervan. De aangetroffen alcoholhoudende dranken worden door de politie in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Naast andere administratieve sancties kan een geldboete van maximaal 250 euro uitgeschreven worden. (DBS)