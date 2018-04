Opnames voor tv-serie met Koen De Bouw 10 april 2018

02u40 0 Grimbergen Een filmploeg is gisteren neergestreken in de Kerkstraat in Humbeek. Het gaat om opnames voor de tv-serie 'Grenslanders', een Nederlands-Vlaamse coproductie met Eyeworks.

De reeks speelt zich voornamelijk af in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen, maar er wordt dus ook in Humbeek gefilmd. De hoofdrollen in de reeks worden vertolkt door Koen De Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar. Grenslanders zal worden uitgezonden op Eén en NPO 3.





Daarmee is de kous nog niet af want ook zaal Eldorado, gelegen in diezelfde Kerkstraat, doet binnenkort dienst als opnamelocatie voor 'Zie mij graag', een feel-goodreeks met onder andere Stan Van Samang en Tine Embrechts. (DBS)