Oplichters vragen geld per brief DBS

27 november 2018

16u42 0 Grimbergen De lokale politie van Grimbergen vraagt om op te letten voor een brief waarin een koppel om geld vraagt. Die circuleert de jongste weken in het Grimbergse.

“De oplichters vragen een aanzienlijke som om zogezegd hun woning te kunnen behouden. Het valt ons op dat ze vooral de brievenbus van oudere inwoners viseren. Mensen die de sociale media misschien niet echt volgen dus. Daarom vragen we inwoners om eens rond te kijken in hun eigen omgeving en ouders, familieleden of buren mondeling te waarschuwen.” Tips die kunnen helpen bij het onderzoek zijn eveneens welkom.