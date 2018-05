Ophaalactie voor slachtoffers watersnood 01 juni 2018

De gemeente organiseert een ophaalactie van beschadigde huisraad voor inwoners die het slachtoffer werden van de watersnood op donderdag 24 mei. Zware regenval zorgde toen voor wateroverlast in verschillende delen van Grimbergen. In samenwerking met Intradura wordt nu op dinsdag 5 juni een ophaling georganiseerd in de getroffen straten. Registreren (tot en met maandag 4 juni 9 uur) kan via het webloket van de gemeente: www.grimbergen.be > e-loket. Inwoners die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal te registreren, kunnen de gemeente telefonisch contacteren op 02 260 12 11. (DBS)