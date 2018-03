Openstelling Brusselsesteenweg uitgesteld 17 maart 2018

De Brusselsesteenweg kan voorlopig dan toch nog niet worden opengesteld voor het verkeer. Net als op het einde van vorig jaar, zorgen de weersomstandigheden ook nu voor vertraging. Omwille van de lage temperaturen en neerslag worden de asfalteringswerken uitgesteld. Van zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de asfalteringswerken kunnen plaatsvinden, kan een nieuwe datum voor de openstelling worden meegedeeld. De aannemer is momenteel bezig aan de laatste loodjes van de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N202). De riolering werd vernieuwd en een nieuw wegdek en voet- en fietspaden aangelegd.





