Ook 'Pierebad' dicht door chloordefect 02u29 0 Grimbergen Ook het zwembad 'Pierebad' in Strombeek-Bever is momenteel voor onbepaalde duur gesloten. Er werd een technisch defect vastgesteld aan het chloreringssysteem.

"Het is nu wachten op wisselstukken bij een firma in Nederland", zegt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). "Hoelang de herstelling zal duren, is nog niet duidelijk. Mogelijk duurt het nog tot volgende week. Uit een inspectie door de onderhoudsfirma blijkt ook dat we beter overschakelen op aangeleverd chloor in plaats van het zelf te blijven produceren. Daarvoor moeten wel nog een aantal zaken worden aangepast, zoals de milieuvergunning. Maar in eerste instantie gaan we uiteraard nu eerst het defect laten repareren." Zwembadbezoekers wordt aangeraden de gemeentelijke website in het oog te houden voor meer informatie. (DBS)