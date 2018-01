Ook derde 'sneukeltocht' ten voordele van Chirojongens Humbeek is succes 29 januari 2018

02u26 0 Grimbergen De familie Bosmans organiseerde afgelopen weekend voor de derde keer hun sneukeltocht. Net als de twee voorgaande jaren gaat de opbrengst van het evenement naar de Chirojongens van Humbeek. Zij zagen in 2015 hun lokalen vernield in een allesverwoestende brand.

681 wandelaars daagden zondag op aan de parochiezaal in Humbeek voor een wandeling van 5 kilometer. De opkomst was iets minder groot dan vorig jaar, toen schreven zo'n 800 mensen zich in. "Vorig jaar hadden we schitterend weer. Dat trok heel wat wandelaars naar buiten", zegt organisator Tine Bosmans. "Maar ook deze derde editie is succesvol. Het weer zit mee, en we kregen een heleboel positieve reacties van de deelnemers."





Brand

Het evenement ging gepaard met randanimatie en de mensen konden zowel tijdens als na de wandeling genieten van hapjes en drankjes. Ook de Chirojongens van Humbeek waren van de partij. De opbrengst van de sneukeltocht dient immers om hun kas te spijzen. In 2015 werden hun lokalen door een brand verwoest. De familie Bosmans, die mee de Chiro oprichtte, organiseert al drie jaar de sneukeltocht om een steentje bij te dragen aan de heropbouw. "We leggen de laatste hand aan onze nieuwe Chirolokalen", zegt hoofdleider Bram Goossens. "Eind februari kunnen we er eindelijk intrekken. Dat vieren we met een groots openingsfeest."





Of er volgend jaar nog een sneukeltocht zal zijn, is nog maar de vraag. "Maar het is al drie keer op rij zo'n succes, ik denk wel dat we blijven doorgaan", aldus Bosmans. (DCFS)