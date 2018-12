Okra viert 60 jaar met puzzel van ‘s Gravenkasteel DBS

10 december 2018

11u09 0 Grimbergen Okra Humbeek viert haar 60-jarig bestaan in 2019 op een originele manier met de uitgave van een puzzel.

Daarvoor stond toepasselijk het ’s Gravenkasteel van Humbeek model. Als dank schonk Okra alvast een eerste exemplaar aan Didier ’t Serstevens, eigenaar van het kasteeldomein. De puzzel (5.00 of 1.000 stukjes) kan je kopen bij Gaston Bosmans (Lusweg 12, 1851 Humbeek) of in de Delhaize van Humbeek Kerkstraat. Een leuk geschenk dus voor de feestdagen.