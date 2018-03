Oeps, foutje: Brusselsesteenweg pas vandaag open 29 maart 2018

02u39 0

Het heeft wat weg van een vroege aprilvis maar de Brusselsesteenweg (N202) werd gisteren uiteindelijk toch nog niet opengesteld 'door een fout in de planning'. Concreet ging het om de aanpassing van de regeling van de verkeerslichten, die te laat was aangevraagd. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat het zich hiervoor excuseert bij de weggebruikers en de omwonenden. In de loop van de dag zal de aannemer alsnog de regeling van de verkeerslichten aanpassen. Dat betekent dat - als alles deze keer wel goed gaat - tegen de avondspits de Brusselsesteenweg opnieuw geopend zal kunnen worden.





(DBS)