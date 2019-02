Oeps, dat was het gaspedaal in plaats van de rem: onfortuinlijke Henri (93) ‘parkeert’ wagen op zijn flank op oprit Bestuurder komt ongedeerd uit bizar ongeval. Garage moet wel gestut worden Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

22 februari 2019

15u26 0 Grimbergen De 93-jarige Henri Pauwels uit Strombeek-Bever is vrijdagochtend met de schrik vrijgekomen nadat hij op zijn eigen oprit vast kwam te zitten in zijn gekantelde wagen. De onfortuinlijke man maakte een verkeerd manoeuvre toen een voertuig de uitrit van zijn oprit blokkeerde. Henri werd door omstanders uit de wagen gehaald en houdt er geen verwondingen aan over. De garage moest wel gestut worden.

Krabbend in het haar stond Henri Pauwels – lichtjes in shock - vrijdagochtend naar zijn gekantelde wagen op de oprit in de Kasteeldreef in Strombeek-Bever te kijken. Even voordien zat de man nog vast in zijn Citroën C4. “We stonden op het punt om te vertrekken naar de kinesist in Schaarbeek”, doet zijn vrouw Josette het verhaal. “Zoals altijd reed mijn man de wagen achteruit de garage uit en stond ik op het voetpad om hem te begeleiden. Onze oprit is nogal steil en dat maakt het niet gemakkelijk om de straat op te rijden. Maar deze keer was het nog wat moeilijker, want een op straat geparkeerde wagen blokkeerde een deel van de uitrit van onze woning. Mijn man probeerde toch weg te rijden, maar dreigde daarbij tegen een muurtje te botsen. Ik maande hem aan om vooruit te rijden en het opnieuw te proberen. Tijdens dat manoeuvre duwde hij echter plots hevig op het gas- in plaats van het rempedaal.”

Henri reed daardoor met zijn linkervoorwiel op een muur, waarna de wagen kantelde en tegen de omlijsting van de garagepoort botste. “Mijn man zat in een hachelijke situatie en geraakte niet meer uit de wagen”, gaat Josette verder. “Gelukkig schoten enkele werkmannen die in de buurt aan het werk waren ons te hulp. Zij konden de veiligheidsriem van Henri losmaken en konden hem vervolgens uit de wagen halen. Uiteraard was hij onder de indruk, maar we zijn opgelucht dat hij niet gewond geraakte.”

De takeldienst kwam ter plaatse en kon de Citroën uiteindelijk van de oprit halen. De schade aan de wagen leek op het eerste gezicht beperkt. “De brandweer moest onze garage wel stutten, want door de slag was het onduidelijk of de stabiliteit nog gegarandeerd kon worden”, aldus nog Josette. “Bovendien konden we de garagepoort niet meer sluiten. Een firma kwam later op de dag ter plaatse om het probleem op te lossen.”

Boete?

De lokale politie van Grimbergen wilde niet reageren. Het is onduidelijk of de bestuurder van de foutgeparkeerde wagen een boete kreeg. “We hopen wel dat de verzekering van die bestuurder alles zal vergoeden”, besluit Henri’s vrouw.