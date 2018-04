Nutswerken gestart in zijstraten N211 24 april 2018

Eandis is gestart met de voorbereidende nutswerken om de heraanleg van drie zijstraten van de Wolvertemsesteenweg (N211) in goede banen te leiden. Een aannemer werkt eerst aan de Lagesteenweg en nadien zijn de Beiaardlaan en de Abdijstraat aan de beurt.





Tijdens de zomer starten de nutsmaatschappijen met werken op de Wolvertemsesteenweg zelf zal er aanzienlijke hinder zijn, omdat een rijrichting van de N211 wordt afgesloten voor verkeer.





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vervolgens begin 2019 met de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg. AWV zal het wegdek vernieuwen vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot het kruispunt met de Keienberg. Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt. Daarnaast breidt AWV ter hoogte van de Maalbeek het bufferbekken uit. In het najaar wordt een infomoment voorzien voor alle betrokken partijen. (DBS)