Nu al 80 ton zout gestrooid

30 januari 2019

16u30 0 Grimbergen De strooiploegen van de gemeente hebben de voorbije dagen al 80 ton zout gestrooid. Gelet op het aanhoudende winterse weer zal het strooiplan van het gemeentebestuur ook de komende dagen nog van pas komen.

“Nog tot eind februari werkt de dienst werken in eigen beheer van de gemeente met een beurtrolsysteem waarbij dag en nacht een ploeg paraat staat om de straten sneeuw- en ijsvrij te maken”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Mocht de vrieskou langer aanhouden, wordt het beurtrolsysteem verlengd.”

De nachtploeg rijdt uit om 3 uur ’s nachts (of vroeger) en werkt tot 8 uur, tot de dagploeg het overneemt. “Er wordt uitgereden met twee strooiwagens. Bij hevige sneeuwval wordt er een extra voertuig met sneeuwspade ingezet.”

Fietspaden worden vanaf 5 uur geruimd. “Daarvoor wordt gewerkt met een kleiner voertuig met sneeuwspade vooraan en zoutstrooier achteraan. De toegangen naar openbare gebouwen worden tijdens de werkuren vrijgemaakt.”

“Het is evenwel onmogelijk om in alle straten van Grimbergen te strooien”, vervolgt Selleslagh. “In eerste instantie wordt op de hoofdwegen gestrooid, in straten waar het openbaar vervoer rijdt of waar zich scholen bevinden en op steile hellingen.”

In straten waar weinig doorgaand verkeer is, wordt niet gestrooid. “Dat is organisatorisch niet haalbaar en ook de zoutvoorraad zou ontoereikend zijn. Zout strooien is ook niet goed voor het milieu, wat nog een bijkomende factor is om niet overal te strooien.”

Door de situatie met de brug wordt in de straten van Humbeek gelegen aan de oostkant van het kanaal, zout gestrooid door de technische dienst van de gemeente Zemst. Grimbergen maakte hiervoor de nodige afspraken met de buurgemeente.