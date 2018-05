Nieuwe koepel doet sterretjes zien GEVAARTE VAN DRIE TON GEÏNSTALLEERD OP DAK MIRA DIMITRI BERLANGER

03 mei 2018

02u35 0 Grimbergen De gespecialiseerde firma Sarens heeft woensdag met een gigantische kraan een 3 ton wegende koepel geplaatst op het dak van volkssterrenwacht MIRA. In de koepel wordt volgens de huidige planning midden juni een nieuwe automatische spiegeltelescoop geplaatst.

De sterren komen weer wat dichterbij in volkssterrenwacht MIRA dat gisteren opnieuw een hoogdag beleefde. De vervanging van de koepel en telescoop kadert in de reeks activiteiten die de volkssterrenwacht op touw zet naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan. "De nieuwe koepel biedt plaats aan 25 tot 30 mensen terwijl er in de vorige Schmidt-koepel slechts 10 tot 15 mensen binnen konden", zegt Philippe Mollet van MIRA. "Belangrijk is ook dat de nieuwe koepel twee deuren telt in plaats van een, wat de doorstroming ten goede zal komen. De nieuwe telescoop is ook krachtiger dan de vorige."





De gigantische koepel werd ter plekke geassembleerd. De onderdelen arriveerden vrijdag - met enige vertraging - van bij de leverancier uit Polen. De voorbije dagen hadden werklui de koepel op de parking in mekaar gestoken. Eerder was ook al de betonnen sokkel voor de nieuwe telescoop gegoten op het waarnemingsterras.





Millimeterwerk

Gisterenochtend was het dan tijd voor het spectaculairste onderdeel: alles op zijn plaats zetten. Om die klus te klaren, kwam er een grote kraan van de gespecialiseerde firma Sarens uit Wolvertem aan te pas. De voorbereidingen begonnen 's ochtends vroeg en rond de middag stond de nieuwe koepel op zijn plaats. "De koepel werd tientallen meters hoog in de lucht getakeld, zwaaide over de volle breedte van ons waarnemingsterras, en werd dan met millimeternauwkeurigheid gedeponeerd op de voorziene plaats. Een titanenwerkje, want alles moest heel nauwkeurig gebeuren", glunderde Philippe Mollet.





Crowdfunding

De nieuwe koepel kost zo'n 80.000 euro en werd grotendeels gefinancierd door de Nationale Loterij. Het prijskaartje voor de nieuwe telescoop bedraagt 50.000 euro en werd naast eigen middelen voor de helft bekostigd met de opbrengsten van een crowdfunding, wat 29.000 euro opbracht. De telescoop wordt momenteel geproduceerd in Hong Kong en wordt tegen de zomer in de volkssterrenwacht verwacht.





Omdat de crowdfunding meer opbracht dan verwacht, kocht MIRA ook een zonnetelescoop waarmee 'vlammetjes rond de zon' kunnen geobserveerd worden. MIRA heeft overigens ook nog een fondsenwerving lopen bij de Koning Boudewijnstichting om onder meer instrumenten te kunnen kopen waarmee bijvoorbeeld studenten proeven kunnen uitvoeren.