Nieuwe ‘Deboosere-koepel’ MIRA ingehuldigd Robby Dierickx

17 februari 2019

09u52 0 Grimbergen De nieuwe koepel van Volkssterrenwacht MIRA, die naar VRT-weerman Frank Deboosere genoemd werd, is zaterdagavond officieel ingehuldigd. De koepel kostte zowat 80.000 euro en werd grotendeels gefinancierd door de Nationale Loterij. Voor de komst van de nieuwe telescoop, goed voor zowat 50.000 euro, werd dan weer een crowdfunding gehouden.

Het was in het kader van de vijftigste verjaardag van Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen dat bijna dag op dag twee jaar geleden beslist werd om te investeren in een nieuwe koepel en een nieuwe, krachtigere en state-of-the-art telescoop. De nieuwigheden werden enkele weken geleden al naar Grimbergen gebracht, maar afgelopen zaterdagavond vond de officiële inhuldiging ervan plaats.

De nieuwe koepel heeft MIRA vooral te danken aan de Nationale Loterij, die voor het grootste gedeelte van de financiering zorgde. Inmiddels werd de koepel genoemd naar weerman Frank Deboosere. De financiering van de telescoop, die in Hong Kong gemaakt werd, gebeurde via de crowdfundingcampagne ‘50 centimeter voor 50 jaar’. Zaterdagavond konden de aanwezigen er volop mee naar de maan en de sterren kijken.