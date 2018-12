Nieuw zorginstrument bevordert contact met rusthuisbewoners DBS

20 december 2018

15u12 0 Grimbergen De bewoners van woonzorgcentrum Ter Biest en hun familieleden konden vandaag het nieuwe zorginstrument Cradle of CRDL testen. Dat biedt ondersteuning voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.

“Als twee mensen hun hand op het instrument leggen en elkaar aanraken, ontstaat een gesloten circuit”, legt directeur Leen Van den Troost uit. “Door vasthouden, strelen en trommelen horen gebruikers een variatie aan geluiden, zoals een klaterend beekje, een trein of het ruisen van de zee. Dat roept herinneringen of emoties op die leiden tot onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Een gesprek, ook als iemand de juiste woorden niet meer kan vinden.”

CRDL is dan ook een positief instrument om bewoners, zorgverleners en familie dichter bij elkaar te brengen. Uit onderzoek blijkt dat personen met dementie door achteruitgang in de hersenen, vaak lijden aan apathie.

De ontwerpers van de CRDL, Dennis Schuivens en Jack Chen, zien dat persoonlijke aandacht en wezenlijk contact essentieel is voor de bewoners om zich goed te voelen. “Dit instrument stimuleert juist het contact op een speelse manier, zonder daarbij het cognitieve vermogen aan te spreken.”

Ook in wzc Ter Biest neemt het aantal bewoners met dementie toe. “Momenteel wonen hier 40 personen met dementie”, vertelt directeur Leen Van den Troost nog. “Het is noodzakelijk om de positieve interactie te stimuleren en CRDL biedt dan ook een mooie aanwinst in de zorg voor personen met dementie.”