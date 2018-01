Nieuw perceel voor geboortebos 02u34 0 Grimbergen Op voorstel van milieuschepen Eddie Boelens (Groen) heeft de gemeente een perceel van 66 are gekocht voor de aanplant van een geboortebos.

De grond grenst aan het Lintbos en moet kersverse Grimbergse ouders ook in de toekomst de kans bieden om een boom te planten voor hun kindje. De gemeente had eerder ook al een akkoord gesloten met het Agentschap Natuur en Bos om een perceel langs de Humbeeksesteenweg, naast het bestaande geboortebos, te gebruiken. Daar werd in november nog een honderdtal eiken geplant. (DBS)