Nieuw bestuur voor Rode Kruisafdeling 02u31 0 Lukas Het nieuwe bestuur is helemaal klaar om de afdeling in Grimbergen in goede banen te leiden. Grimbergen De Grimbergse afdeling van het Rode Kruis heeft een volledig nieuwe bestuursploeg. "Nieuw, maar toch met veel ervaring die hand in hand gaat met jeugdig enthousiasme", zegt voorzitter Guido Geers.

De nieuwe kern bestaat verder uit: Gérald Bastin (ondervoorzitter en bloedafnames), Yentl Loeckx (secretaris), Hilde Wauters (penningmeester), Betty Jacobs (communicatie), Koen Jacobs (hulpdienst), Lisa Debontridder (vorming), Ann Barleycorn (sociale hulpverlening), Luc Verheulpen (bloed) en Raoul Callens (bloed). Zij worden bijgestaan door hun assistenten en de meer dan 50 vrijwilligers die de afdeling rijk is. "Het zijn al die vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten zonder enige vorm van vergoeding die het kloppend hart van onze afdeling vormen. De nieuwe ploeg zal met eerbied en respect verder stappen in de voetsporen van onze erevoorzitter Lea Goris."





Steentje bijdragen

Heb je interesse om zelf ook een steentje bij te dragen of wil je meer info? Neem dan contact op via voorzitter@grimbergen.rodekruis.be of 0479/49.69.17.





(DBS)