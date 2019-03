Niet brandveilig genoeg en tekort aan personeel: zes rusthuizen uit regio op zwarte lijst Woonzorgcentra staan onder verscherpt toezicht Zorginspectie na allerlei inbreuken Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

18 maart 2019

16u36 0 Grimbergen Ofelia in Overijse, Le Clos Bizet in Brussel, Vuerenveld in Wezembeek-Oppem en Iris, Anemoon en Ascot in Grimbergen: dat zijn de zes rusthuizen uit onze regio die op een zwarte lijst staan. De Zorginspectie zet de woonzorgcentra onder verscherpt toezicht na inbreuken zoals een tekort aan personeel, problemen met de brandveiligheid en onvoldoende verplegend personeel.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een zwarte lijst gepubliceerd met rusthuizen die al verschillende jaren mankementen vertonen waar maar geen verbetering in komt. Op die lijst staan vijftien rusthuizen in Vlaanderen en Brussel. Zij staan de komende maanden onder verscherpt toezicht. Komt er geen beterschap, dan kunnen er ook sancties volgen zoals het weigeren van nieuwe bewoners. Opvallend, ruim een derde van die ‘probleemgevallen’ ligt in onze regio. Zo scoren Iris, Anemoon en Ascot in Grimbergen, Vuerenveld in Wezembeek-Oppem, Le Clos Bizet in Brussel en Ofelia in Overijse bijzonder slechte punten. Uit de verslagen van de Zorginspectie blijkt dat de bewoners van Le Clos Bizet bijvoorbeeld een hele maand lang sla als enige groente krijgen en dat sommige bewoners geen noodoproepsysteem in hun kamer hebben. In woonzorgcentrum Vuerenveld in Wezembeek-Oppem is dan weer onvoldoende verplegend personeel en kan de directie niet aantonen dat bewoners met wondzorg gepast verzorgd worden.

Brandveiligheid

Dat ook Ofelia in Overijse op de zwarte lijst staat, is voor burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) geen verrassing. “Vanuit de gemeente hebben we het Agentschap Zorg en Gezondheid al jaren attent gemaakt op problemen in het woonzorgcentrum. De directie loopt er namelijk steeds de kantjes van af. Zo is er net niet genoeg personeel, is er altijd wel een kleinigheid mis met de brandveiligheid en zijn er ook steeds problemen met de nooduitgangen. De directie doet hier al jaren niets aan. Ook residentie Yasmina, dat door dezelfde directie uitgebaat wordt, telt tal van problemen. Onlangs nog werd een bewoonster onderkoeld in de tuin aangetroffen nadat ze uit een gesloten afdeling wist te ontsnappen. Dat was voor ons het sein om opnieuw aan de alarmbel te trekken. We vinden het dan ook jammer dat alleen Ofelia en niet Yasmina op de zwarte lijst staat.” De directie van de woonzorgcentra uit Overijse was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Wie de rusthuizen belt, krijgt meteen een bezettoon te horen.

Orelia, de groep die de rusthuizen Ascot en Iris in Grimbergen uitbaat, betreurt dat beide woonzorgcentra op de lijst staan. In beide gevallen gaat het voornamelijk om infrastructurele problemen. Zo is er bijvoorbeeld te weinig ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en zijn de ramen in een aantal kamers te hoog gepositioneerd. “We namen de rusthuizen begin vorig jaar over en hebben – ondanks de korte tijdspanne – al heel wat mankementen weggewerkt”, klinkt het. “Daarnaast plannen we ook een nieuwbouw in Grimbergen, zodat de bewoners van Ascot en Iris naar een nieuw, modern gebouw kunnen verhuizen. Daardoor zullen de infrastructurele opmerkingen in de verslagen verleden tijd zijn. Dit jaar kregen we voor Ascot trouwens al een eerste positief inspectieverslag. Gezien de inspectie meerdere opeenvolgende positieve inspectieverslagen wil zien, is de opname van deze rusthuizen in de lijst een gevolg van de negatieve inspectieverslagen in het verleden. Vandaag is de situatie in Ascot bijvoorbeeld al helemaal anders dan anderhalf jaar geleden. We zijn dan ook fier op de evolutie die onze medewerkers gerealiseerd hebben.”