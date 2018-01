Niet alle plastics welkom in blauwe zak 02u45 0

Het gemeentebestuur heeft al van meerdere inwoners de vraag gekregen of alle plastic sinds de jaarwisseling in de blauwe PMD-zak gestopt mag worden. Maar dat is niet het geval. Voorlopig verandert er nog niets wat de PMD-zakken betreft. Plastics die niet in de blauwe zak thuishoren, zijn wel nog altijd gratis af te leveren in de recyclageparken. (DBS)