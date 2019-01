Niemand geslaagd: nieuw examen ‘directeur basisonderwijs’ DBS

14 januari 2019

17u44 0 Grimbergen De gemeente Grimbergen moet noodgedwongen een nieuw examen ‘directeur basisonderwijs’ organiseren.

Een eerste examen was namelijk een maat voor niets: niemand van de zeven deelnemers was geslaagd. De gemeente is nochtans dringend op zoek naar een nieuwe voltijdse directeur voor gemeentelijke basisschool ‘t Villegastje in Strombeek-Bever en een deeltijdse directeur voor gemeentelijke basisschool De Negensprong in de wijk Borgt. Solliciteren kan uiterlijke tot en met woensdag 23 januari. Meer info via 02/260.12.20 of selectie@grimbergen.be.