Na dodelijk ongeval met handbiker: "Signalisatie fiets-paden Brusselse-steenweg is warrig" 18 augustus 2018

02u25 0 Grimbergen Een dag na het tragische ongeval waarbij een handbiker het leven liet op de Brusselsesteenweg worden een aantal vraagtekens geplaatst bij het feit dat hij aan de 'verkeerde' kant reed.

Sinds de herinrichting van de steenweg is het fietspad op dat gedeelte langs weerszijden enkelrichting. Oud-schepen Marc Van Godtsenhoven stelt echter vast dat die signalisatie nogal verwarrend is. "Van bovenaf mag je eerst in twee richtingen over dat fietspad rijden. Dat wordt ook zo duidelijk aangegeven vanaf de zijstraten die erop uitkomen. Aan de Speelbroek is er een fietsoversteekplaats maar nergens staat een bord 'Fietsers hier oversteken'. Vanaf daar is er niks meer aangegeven."





Enkel spiegel

Het is wat verderop aan de kruising met de 's Gravenmolenstraat dat de bestuurder van de tractor de handbiker niet zag aankomen omdat hij enkel in de achteruitkijkspiegel keek. Wegbeheerder AWV wenst enkel te benadrukken 'dat de signalisatie in orde is'.





Korpschef Jurgen Braeckmans is iets kritischer. "Je kan je de vraag stellen of dit niet duidelijker aangegeven had kunnen worden. Maar de verkeerswetgeving is ook niet altijd even eenduidig. Ook als je aan weerszijden een fietspad hebt mag je bijvoorbeeld een stuk tegen de richting inrijden tot aan het volgend kruispunt."





(DBS)