N-VA: "Masterplan is bedreiging voor handelaars" 20 februari 2018

Grimbergen N-VA maakt brandhout van het masterplan voor Strombeek-Bever zoals dat door het gemeentebestuur wordt uitgetekend.

"De meerderheid werkt hier al jaren aan. Maar het plan blijft onduidelijk en biedt geen garanties op een leefbaar centrum waarbij men ook rekening houdt met de bereikbaarheid van de lokale handelaars en met de verouderende bevolking", zegt afdelingsvoorzitter Philip Roosen.





"Ondertussen werd een mobiliteitsplan ingevoerd wat tot op de dag van vandaag zijn meerwaarde nog niet heeft bewezen en bovendien geen draagvlak bij de bevolking kent. Daarbij wordt het 'STOP-principe' gehanteerd: eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer en tot slot pas de personenwagen. Dit principe is echter alleen maar hanteerbaar voor grote steden maar is absoluut niet toepasbaar op de dorpskern van Strombeek-Bever. Voor deze laatste is het essentieel dat de kern vlot bereikbaar blijft voor iedereen."





Het doorgaand verkeer wordt in het huidige masterplan sterk ingeperkt en ter hoogte van het Gemeenteplein zelfs helemaal geweerd. "Dit betekent dat de handelaars niet meer vlot bereikbaar zijn. Een economische ramp want in Strombeek-Bever moeten handelaars het hebben van 'runshopping' in plaats van 'funshopping'", aldus ondervoorzitter Rudi Van Hove. "Bovendien betekent het weren van doorgaand verkeer een inperking van de vrijheid van ouderen. Voor die bevolkingsgroep is de auto vaak de enigste mogelijkheid om bij handelaars of bij het cultureel centrum te geraken. Met andere woorden: doorgaand verkeer blijft noodzakelijk samen met voldoende parkeerplaatsen voor kort parkeren. Over de plannen voor het Gemeenteplein zelf heerst momenteel ook nog de grootste onduidelijkheid, vooral dan wat betreft parkeervoorziening." N-VA zal donderdag op de gemeenteraad over het masterplan interpelleren. (DBS)