Moordenaar moet 18 jaar brommen (maar gerecht moet hem eerst vinden) 12 juni 2018

02u41 0 Grimbergen Christophe Delbauve werd veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op zijn vriendin Stéphanie H., in 2014. Maar sinds hij in afwachting van zijn proces vrijgelaten werd, is de man spoorloos.

Op 4 januari werd het levenloze lichaam van Stéphanie H. (36) teruggevonden in het appartement van het koppel in Strombeek-Bever. De wetsdokters stelden vast dat ze fysiek mishandeld werd en vervolgens stierf door wurging. In zijn eerste ondervragingen ontkende Delbauve nog geweld tegen zijn vriendin gebruikt te hebben. Als mogelijke doodsoorzaak verwees hij naar haar wankele gezondheid. "Ze dronk veel en nam regelmatig antidepressiva", klonk het. "Ze kampte ook met hartproblemen en werd meermaals opgenomen. Ze is waarschijnlijk gevallen door een combinatie van deze factoren."





En uiteindelijk moest ook de rechtbank het met die versie doen. Nog geen negen maanden na de feiten werd Delbauve onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien stuurde hij steevast zijn kat wanneer het gerecht hem opriep. Waar hij nu zit, is niet geweten. Daarom werd hij bij verstek berecht. En gezien de rechter niets geloofde van Delbauve's versie van de feiten, werd hij veroordeeld tot achttien jaar cel. Ook werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. (WHW)