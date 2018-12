Monumentale kerststal siert basiliek Vrijwilligers werken opnieuw maand aan replica van bestaand gebouw in Van Akenstraat DBS

05 december 2018

15u54 0 Grimbergen In de Sint-Servaasbasiliek kan je vanaf zaterdag opnieuw een flink uit de kluiten gewassen kerststal bewonderen. Die is net op tijd klaar voor de kerstmarkt die dit weekend plaatsvindt. De hechte groep vrijwilligers heeft ook dit jaar weer een replica nagebouwd van een bestaand gebouw. “Deze keer kozen we voor de woning van het vroegere schoolhoofd van de jongensschool in de Van Akenstraat. We hebben er een maand aan gewerkt”, zegt pastoor Johan Goossens.

Sinds 1936, wordt er elk jaar een grote kerststal gebouwd in de abdijkerk van Grimbergen. “Het was wel pas in 1946 toen de traditie werd overgenomen door de toenmalige abt dat de kerststal telkens werd gebaseerd op een historisch tafereel of een bestaand pand in het Grimbergse”, zegt pastoor Johan Goossens, die ook deel uitmaakt van de groep vrijwilligers.

Sinds 1986 wordt gewerkt met de huidige ploeg van een dertiental mensen. Daarbij drie schilders, twee naaisters en acht ‘bouwers’. “Iedereen heeft zijn eigen ‘expertise’ en dus ook zijn welomschreven taak: de tekenaar van de plannen, de schrijnwerker, de decorateur, de schilder, de elektricien, de kleedsters die instaan voor de kledij van de poppen en een verantwoordelijke voor de belichting. Een echte samenwerkende vennootschap (lacht).”

De traditie wil dat het steeds om een oud, soms historisch gebouw gaat dat ergens in Grimbergen terug te vinden is. In het verleden werd de kerststal nog gebaseerd op de voormalige woonst van jazzlegende Toots Thielemans. Nu viel de keuze op een woning in de Van Akenstraat. “Het gaat om de woning van Jos Keymolen, het voormalig schoolhoofd van de jongensschool in Grimbergen. Onze werkgroep kijkt het heel jaar rond en iedereen kan voorstellen doen. Eind september wordt dan de knoop doorgehakt. Het huis moet zich wel lenen tot het uitbeelden van een kerststal met een soort inkom. De bewoners moeten ook hun toestemming geven. Jos Keymolen, intussen in de 90, gaf die met plezier. Een van de beelden is trouwens aangekleed zoals een schoolhoofd van vroeger, verwijzend dus naar de bewoner in kwestie.”

De eerste werkdag na Allerzielen zijn de vrijwilligers in actie geschoten. “We hebben er een maandje aan gewerkt. Alle middagen van 13 tot 17 uur, behalve in het weekend. Een week voor de kerstmarkt moet de stal klaar zijn voor de foto’s. Met de verkoop daarvan bekostigen we dan het materiaal. Er is ook een fotoboek te koop van de ruim 70 kerststallen die in de loop der jaren al de revue zijn gepasseerd. Je kan ze ook ter plekke in de basiliek bewonderen op een groot bord.”

Het resultaat van al die ijver mag er alleszins weer wezen. Tijdens de kerstmarkt wordt het dan ook ongetwijfeld weer aanschuiven geblazen om de kerststal te bezichtigen. Wie daar niet aan toe komt, geen nood: nog tot na Driekoningen blijft de kerststal in de basiliek staan.