Mira maakt zich klaar voor nieuwe telescoop 07 februari 2018

Bij Volkssterrenwacht Mira wordt momenteel flink doorgewerkt in afwachting van de nieuwe telescoop en koepel. "De koepel moet uit Polen komen, en heeft al heel wat vertraging opgelopen. We hopen dat hij in februari geïnstalleerd zal zijn", klinkt het bij Mira. "De nieuwe telescoopmontering komt dan weer uit Italië en Hongarije en die zit wel op schema. Mechanisch is alles bijna klaar, nu gaat de producent het geheel nog grondig testen 'onder de hemel'. Maar ook wijzelf zitten niet stil: er zijn elektriciteits- en netwerkkabels aangelegd naar de toekomstige koepel, én de onderdelen voor het onderstel van de telescoop zijn aangekomen. Deze zal immers elektrisch op en neer kunnen bewegen, om de telescoop op een comfortabele kijkhoogte te zetten voor de bezoekers." (DBS)