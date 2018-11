Minister Geens bezoekt Minder Mobielen Centrale DBS

21 november 2018

17u40 0 Grimbergen In het kader van de ‘Week van de Actieve Ouderen’ mocht de Minder Mobielen Centrale (MMC) Grimbergen vandaag minister Koen Geens ontvangen voor een kort werkbezoek.

De vrijwilligers gaven eerst wat uitleg over het systeem en hun manier van werken. Nadien is de minister mee op pad gegaan met Lena – een van de vrijwilligers – om een oudere dame op te pikken aan het rusthuis. “Het is hartverwarmend om deze vrijwilligers bezig te zien. Of het nu voor een hulpbehoevende vrouw die naar de supermarkt vervoerd moet worden of voor een man die op controle moet in het ziekenhuis of zijn kleinkinderen wil bezoeken: ze staan telkens paraat. Deze mensen van de Minder Mobielen Centrale doen dankbaar werk en verdienen daarvoor het grootste respect”, aldus de minister.