Microbrouwerij ‘Grimbergen’ tegen najaar 2020 operationeel Droom van paters om na eeuwen opnieuw bier te brouwen op abdijsite gaat in vervulling Dimitri Berlanger

06 februari 2019

18u00 0 Grimbergen De droom van de paters van Grimbergen om na eeuwen opnieuw bier te brouwen op de abdijsite neemt concrete vormen aan. Er zullen enkel nieuwe biervarianten van ‘Grimbergen’ worden gebrouwen met een maximaal volume van 10.000 hectoliter per jaar. “Het wordt een bijkomende toeristische trekpleister voor onze gemeente.” Tegen het einde van de zomer 2020 moet de nieuwe microbrouwerij operationeel zijn.

Zopas kregen de buurtbewoners inzage in de plannen voor de microbrouwerij die de naam ‘Project Flame’ meekreeg. “We zijn klaar met ons dossier en hebben ook alle nodige toelatingen van de overheidsinstanties op zak”, zegt Leo De Bock, woordvoerder van de abdijgemeenschap. “We willen terug aansluiten bij de traditie die er tot de Franse Revolutie was om binnen de muren van de Norbertijnerabdij bier te brouwen. Een abdij stichten in de middeleeuwen kon enkel op voorwaarde dat je in je eigen levensonderhoud kon voorzien, met name brood bakken en bier brouwen.”

De huidige feestzaal van het Fenikshof zal voor het project worden gebruikt. “Belangrijk voor de buurt is dat er geen extra ruimte in beslag zal worden genomen. Dus aan volkssterrenwacht MIRA en de scoutslokalen wordt niet geraakt en er wordt ook geen parking afgesnoept. We staan trouwens in nauw overleg met MIRA. Door de werken zouden we hen kunnen hinderen bij de waarnemingen. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden.”

Een microbrouwerij betekent een beperkte productie. “We gaan naar een maximum jaarproductie van 10.000 hectoliter per jaar. Ter vergelijking: Westmalle produceert 120.000 hectoliter per jaar en Orval 72.000. Er zal niet geproduceerd worden tijdens het weekend en op weekdagen niet voor 7 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds. Er zal ook amper één vrachtwagenbeweging per week bij komen kijken.”

Bedoeling is om een extra trekpleister te creëren. “Je kan dan op de één en dezelfde site MIRA bezoeken, de abdij, brasserie Fenikshof én een microbrouwerij. We gaan moeten afwachten wat het teweeg gaat brengen qua publieke opkomst. De paters zijn gesteld op hun rust. Dus het zal altijd wel enigszins binnen de perken moeten blijven.”

Vanop het dak van MIRA, waar de waarnemingen gebeuren, zal je ook in de brouwerij kunnen binnenkijken. Er wordt een glazen platform voorzien. Het dak wordt ook 90 m2 uitgebreid. “Ook in brasserie Fenikshof zal je door een transparant glazen wand in de brouwerij kunnen kijken en het proces gadeslaan. Alles gebeurt in overleg met de uitbaters van het Fenikshof, dat ook wordt opgefleurd. Je zal binnenkomen en worden ondergedompeld in de rijke geschiedenis van de abdij. De brasserie blijft tijdens de duur van de werken ook open.”

Over naar het brouwproces zelf. “We gaan ons toespitsen op nieuwe biervarianten van Grimbergen. De klassieke ‘Grimbergen’ gaan we hier niet produceren.” Waar de nieuwe Grimbergen zal kunnen geproefd worden buiten het Fenikshof wordt pas later bekendgemaakt.

De paters zelf gaan overigens niet zelf aan het brouwen slagen. Daarvoor worden vijf à zes mensen voltijds aangeworven. “Pater Karel Stautemas gaat wel een opleiding volgen tot “meester-brouwer”. Hij wordt dan ook onze eerste ambassadeur.”

De werken zouden tegen eind deze zomer van start gaan en klaar zijn tegen het najaar van 2020. “Wij denken dat dit een zeer mooi project is dat zowel voor de abdijsite als voor de gemeente Grimbergen een grote meerwaarde zal creëren”, besluit De Bock.