Michel Verschueren duwt Open Vld 07 mei 2018

Michel Verschueren, de 87-jarige ere-manager van RSC Anderlecht, gooit zich in oktober nog eens in het verkiezingsgewoel.

Verschueren zal in Grimbergen de lijst van Open Vld duwen. Dat deed hij ook al bij de federale parlementsverkiezingen in 2014. Op Twitter daagde Mister Michel in de hem gekende stijl al voetbalcoach Georges Leekens uit, die in Oostkamp lijstduwer wordt voor CD&V. "Wie van beiden zal de meeste stemmen halen? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos?"





Open Vld haalde zes jaar geleden in Grimbergen 17,8 procent van de stemmen, en maakte met zes zetels op een totaal van 33 samen met CD&V en Groen deel uit van de bestuursmeerderheid. Net als in 2012 zal de blauwe lijst in oktober getrokken worden door huidig schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh. (DBS)