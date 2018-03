Metamorfose voor Oostvaartdijk 15 maart 2018

02u30 0 Grimbergen De vernieuwing van de Oostvaartdijk tussen de Bergstraat en de Kanaalstraat is van start gegaan. De riolering wordt gesaneerd en de weg wordt nadien volledig heraangelegd. Bij de werken wordt ook asbestmateriaal verwijderd. Prijskaartje: 2 miljoen euro.

De oevermuur langs de Oostvaartdijk werd in 2009-2010 al aangepakt. Een aannemer is nu bezig met de vernieuwing van de Oostvaartdijk zelf, die na de vernieuwing van de riolering, als woonerf wordt aangelegd. "Behalve een rijbaan in asfalt en voldoende parkeerstroken, voorziet het ontwerp ook een breed voetpad en groenstroken", zegt woordvoerder Kevin Polfliet. "Ter hoogte van de Steenstraat komt bovendien een ontmoetingsplaats met speelruimte aan het water."





Opvallend: op de werf zijn ook werklui in witte pakken aan de slag met een robot. "Het gaat om het gecontroleerd verwijderen van asbestmateriaal. Het was vroeger schering en inslag in de omgeving van Kapelle-op-den-Bos om asbest als fundering te gebruiken onder de betonnen wegplaten. De bewoners werden op de hoogte gebracht en gevraagd om ramen en deuren dicht te houden."





De projectzone is ingedeeld in twee delen: een eerste deel, gelegen tussen de Kanaalstraat en Steenstraat en een tweede deel tussen de Steenstraat en de Bergstraat. "In het eerste deel wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, waarbij het verkeer rijdt van de Steenstraat naar de Kanaalstraat om zo het zwaar verkeer te beperken. In het tweede deel blijft tweerichtingsverkeer behouden."





De werken kosten in 1,98 miljoen euro, waarvan 70% betaald wordt door de gemeente en de resterende 30% door De Vlaamse Waterweg nv. Het einde van de werken is voorzien in december. (DBS)