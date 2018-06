Meisjes voetballen heel seizoen voor Think Pink 18 juni 2018

02u27 1 Grimbergen De U13-meisjes van Veldkanteva's Grimbergen mogen zich de eerste Think Pink-voetbalploeg van het land noemen.

De meisjes krijgen de eer om een heel seizoen te spelen in de kleuren en onder de naam van Think Pink, een initiatief dat meer aandacht vraagt voor borstkanker en wetenschappelijk onderzoek financiert. "De truitjes waar deze meisjes een heel jaar in zullen zweten, winnen, plezier maken en lachen, zullen op het einde van het seizoen geveild worden ten voordele van Think Pink", zegt voorzitter Jean De Breucker. "En ook via verschillende acties in de loop van het seizoen willen deze Eva's een mooie bijdrage kunnen leveren aan de vzw."





Meters van de actie zijn radio-omroepsters Leen Demaré en Ann Reymen. De Think Pink Veldkanteva's spelen hun wedstrijden vanaf september aan de Verbrande brug. (WHW)