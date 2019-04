Meer dan 1,5 ton zwerfvuil opgehaald tijdens Grote Lenteschoonmaak DBS

03 april 2019

15u43 2 Grimbergen 223 witte zakken en tien PMD-zakken, dat is de buit van een goede week zwerfvuil opruimen. Op zaterdag 30 maart maakten een honderdtal vrijwilligers verschillende buurten in de vier deelgemeenten zwerfvuilvrij.

Tijdens de week staken leerlingen van vier scholen de handen uit de mouwen. In Strombeek-Bever nam de vrije basisschool Sint-Jozef deel met de voltallige kleuter- en lagere afdeling. In het centrum van Grimbergen deden de leerlingen van de vrije basisschool Prinsenhof, basisschool De Regenboog en het GO!Atheneum een duit in het zakje. Deze laatste trekt al sinds 2012 één lesuur per week uit om met een klas de schoolomgeving op te ruimen.

Milieuschepen Eric Nagels (Vernieuwing) is ook de zwerfvuilmeters en -peters erg dankbaar. “De vrijwilligers helpen het hele jaar door om de Grimbergse straten schoon te houden. Het achterlaten van zwerfvuil en het illegaal storten blijven echter grote en vooral storende problemen in onze gemeente. We verwachten wel beterschap na de aanschaf van een camera. De eerste resultaten zijn er al. Enkele sluikstorters zijn al betrapt. Ook de gemeentelijke GAS-ambtenaren voeren op regelmatige basis gerichte controles uit. Sinds begin dit jaar hebben ze al 21 GAS-vaststellingen gedaan.”